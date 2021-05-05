Yaralı leylek tedavi altına alındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaralı halde bulunan leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaralı halde bulunan leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Göçebe kuşların uğrak yeri olan Aydın'da yaz aylarının gelmesi ile birlikte leylek yuvaları doldu. Yeniköy Mahallesi'nde mahalle muhtarı Yüksel Bıçakçı tarafından mahallede bir leylek yaralı halde bulundu. Durumu DKMP Aydın Şube Müdürlüğü'ne bildiren Bıçakçı, ekipler gelene kadar leyleği koruma altına aldı. Mahalleye gelen DKMP ekipleri tarafından teslim alınan yaralı leylek, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde getirildi. Yaralı leyleğin fakültede tedavi ve rehabilitasyon süreci akabinde doğaya salınacağı öğrenilirken, DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatına sunduğu katkı ve hassasiyeti nedeniyle muhtar Bıçakçı ve Yeniköy Mahallesi halkına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı