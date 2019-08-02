Yaralı leylek koruma altına alındı

Beyşehir ilçesinde, yaralı vaziyette bulunan leylek koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan yaralı yavru leylek, Beyşehir Belediye ekiplerinin yönlendirmesiyle Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Leyleğin tedavisinin yapılmak üzere Konya Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim edileceği belirtildi.

Yaralı leyleğin tedavisi sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA