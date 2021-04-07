Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti
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Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti

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Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sorumluluk bölgesinde devriye görevi yürüten Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol üzerinde ayağından ve ağzından yaralı leylek buldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sorumluluk bölgesinde devriye görevi yürüten Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol üzerinde ayağından ve ağzından yaralı leylek buldu.

Muğla-Fethiye Karayolu Yangı Mahallesi yol kenarında ayağından ve ağzından yaralı vaziyette bulunan Leylek tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü personeline teslim edildi. - MUĞLA

Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti
Yaralı Leyleğin yardımına Jandarma yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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