Yaralı leyleği kümesinde koruma altına alıp belediye ekiplerine teslim etti Amasya'nın Taşova ilçesinde, bir vatandaş yaralı halde bulduğu leyleği belediye yetkililerine teslim etti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, bir vatandaş yaralı halde bulduğu leyleği belediye yetkililerine teslim etti.

Abdullah Temiz, Yenimahalle mevkisinde evinin önünde haraketsiz halde duran leyleğin yaralı olduğunu fark edince kümesinde koruma altına aldı.

Leyleğe su ve yiyecek veren Temiz, daha sonra tedavisinin yapılması için Taşova Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Taşova Belediyesi Kültür ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Sayar, leyleğin tedavisinin yapılması için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini söyledi.

Kaynak: AA