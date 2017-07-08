Yaralı Leyleği Itfaiye Ekipleri Kurtardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yuvasındaki ipe dolanması nedeniyle ayağından yaralanan leylek tedavi edildi.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki bacaya yuva yapan leyleğin ayağının ipe dolandığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.



Acı çektiği görülen ve dolandığı ipten kurtulmak için çırpınan leyleği yuvasından alan itfaiye ekipleri, veterinere götürdükleri yaralı kuşun tedavisini yaptırdı.



Sağ ayağında kırık olduğu öğrenilen leyleğin, bir süre sonra doğaya salınacağı belirtildi.



İtfaiye ekiplerinin yaralı kuş için gösterdiği çaba ise vatandaşların takdirini topladı.