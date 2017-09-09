Kocaeli'nin İzmit ilçesinde itfaiyenin, bir ihbar üzerine gerçekleştirdiği yaralı leyleği arama çalışması sonuçsuz kaldı.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, bir vatandaşın itfaiyeyi arayarak Alikahya Fatih Mahallesi Kumla Deresi'nde yaralı bir leylek gördüğünü bildirmesi üzerine arama çalışması başlattı.



Ekipler, derede yaklaşık 1 saat boyunca yaralı leyleği aradı. Çalışmasının sonuçsuz kalması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.