Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı
Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı yayında!
Yaralı Kuşlar 42. Bölüm Fragmanı yayında! Melis ve Hülya'dan Meryem'e kötü tuzak kuruluyor.
Meryem'in konaktan gitmesini isteyen Melis, ablasıyla işbirliği yaparak Meryem'e büyük bir tuzak kuruyorlar. Mücevher kutusundan broş çalmakla suçlanan Meryem, kendisini nasıl savunacak? Levent, her defasında masum olduğunu öğrendiği Meryem'e mi yoksa Melis'le Hülya'ya mı inanacak?
Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de!
Kaynak: DailyMotion.com
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