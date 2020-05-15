Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
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Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı

Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Kışlası'nda yaralı halde bulunan güvercine Mehmetcik sahip yardım elini uzattı.

Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
15.05.2020 20:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:24

Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Kışlası'nda yaralı halde bulunan güvercine Mehmetcik sahip yardım elini uzattı.

Gaziantep in İslahiye İlçesinde bulunan 106 Topçu Alay kışlasında görevli askerler yaralı halde bir güvercin buldu. Yaralı güvercini alan askerler, durumu anlattığı komutanlarına yaralı kuşu teslim etti. Kışlada görevli astsubay tarafından teslim alınan güvercin, tedavi için Tarım İlçe Müdürlüğü veterinerine götürüldü. Yapılan müdahalede açık bir yarası tespit edilemeyen ve bitkin düştüğü belirlenen güvercin, müdahalenin ardından Gaziantep Kimsesiz hayvanları cd Doğayı Koruma Derneği temsilciliğine teslim edildi. Bir süre burada bakılacak oln güvercinin doğaya salınmak üzere Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şefliğine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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