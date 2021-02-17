Yaralı kurt, tedaviye alındı
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Yaralı kurt, tedaviye alındı

17.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:25
Yaralı kurt, tedaviye alındı

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedaviye alındı.

KIRKLARELİ'nin Pınarhisar ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın çarptığı kurdun yaralı halde yol kenarında yattığı ihbarını aldı. Hemen bölgeye giden ekipler, bacak kemiklerinde kırık  oluştuğu belirlenen kurdu, tedavi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne gönderdi. Yaralı kurdun, tedavisinin ardından aynı bölgede doğaya bırakılacağı bildirildi.

    


- Kırklareli
Yaralı kurt, tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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