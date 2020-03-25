Yaralı kulaklı orman baykuşu tedaviye alındı Konya'da yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Konya'da yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesine bağlı Çaltı Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından uçamayan bir baykuş bulunduğunun bildirilmesi üzerine verilen adrese gitti.

Milli parklar görevlileri, kulaklı orman baykuşu olduğu belirlenen ve kanadından yaralı olduğu için uçamayan baykuşu tedavi edilmek üzere Konya Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Yaralı baykuşun tedavisinin tamamlanmasını müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA