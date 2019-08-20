Yaralı Kulaklı Orman Baykuşu tedavi altına alındı

20.08.2019 10:36

Van'ın Başkale ilçesinde askerler tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı.

Van'ın Başkale ilçesi 6.Hudut Tugayı Komutanlığı 4.Tabur Karargahı Askeri İtfaiye Ekip Komutanı Uzman Çavuş tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA