Yaralı köpek 1 ayda tedavi edildi
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Yaralı köpek 1 ayda tedavi edildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne ayağı kırık halde getirilen köpek, 1 ay süren tedavinin ardından iyileşerek yürümeye başladı.

Yaralı köpek 1 ayda tedavi edildi
08.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:36

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne ayağı kırık halde getirilen köpek, 1 ay süren tedavinin ardından iyileşerek yürümeye başladı.

Samsun'da geçen ay İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından ayağı kırık halde Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen köpek tedavi edildi. Bir ay süren tedavinin ardından yürümeye başlayan köpeğin fizik tedavisi devam ediyor.

Kontrollerinin devam ettiğini belirten Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veteriner Hekimi Çetin Kılınç, "18 Temmuz 2020 tarihinde İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından bacağı kırık halde barınağımıza getirilen köpeğimizin gerekli muayenesi yapıldı. Ameliyatını yaptık. Bir ay süren tedavinin ardından ayağının üzerine basmaya başladı. Fizik tedavisi devam ediyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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