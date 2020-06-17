Yaralı köpeğin yardımına itfaiye koştu Muğla'nın Bodrum ilçesinde 45 metrelik uçurumda mahsur kalan yaralı köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 45 metrelik uçurumda mahsur kalan yaralı köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi Kayırlı mevkiinde öğlen saatlerinde ayağından yaralı bir köpeğin 45 metrelik uçurumda mahsur kaldığı ihbarının ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan köpeği kurtarmak için operasyon düzenledi. Ekipler uçurumun etrafındaki yamaç bölgeden inerek, yaralı köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek sahibi İsmail Bülbül'e teslim edildi.

Köpeğin sahibi İsmail Bülbül itfaiye ekiplerine köpeğini kurtardıkları için teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA