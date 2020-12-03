Yaralı köpeği ilk müdahale zabıta ekipleri tarafından yapıldı

Denizli'de araç çarpması sonucu yaralan köpeği zabıta ekipleri fark etti. Ayağı kopmak üzere bulunan yaralı köpek, Büyükşehir Belediyesi tarafından tedaviye alındı.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen olay vicdanları sızlattı. Bir mermer ocağı yakınlarında zabıta ekipleri bir köpeğin yaralı olduğunu fark etti. Araç çarpması sonucu yaralı olduğu düşünülen köpeğe ilk müdahale zabıta ekipleri tarafından yapıldı. Zabıta ekipleri, 1 ayağı kopmak üzere olan köpeği Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine getirilen yaralı hayvan, burada tedaviye alındı. Klinikte yapılan detaylı incelemede ise yaralı hayvanın arka bacaklarının da kırık olduğu anlaşıldı. Yaralı köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı