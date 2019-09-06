Yaralı köpeği hayvanseverler tedavi ettirdi
Malkara ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan köpek, hayvanseverler tarafından tedavi ettirildi.
Malkara ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan köpek, hayvanseverler tarafından tedavi ettirildi.
Alınan bilgiye göre, sokakta boğazından yaralı köpek gören vatandaşlar, durumu, hayvansever Yadigar Acartürk'e bildirdi.
Acartürk ve beraberindekiler, köpeği ilçedeki özel bir klinikte tedavi ettirdi.
Köpek, "Umutlu Kuyruklar Sokak Hayvanları Bahçesi"nde koruma altına alındı.