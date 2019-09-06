Yaralı köpeği hayvanseverler tedavi ettirdi

Yaralı köpeği hayvanseverler tedavi ettirdi

Malkara ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan köpek, hayvanseverler tarafından tedavi ettirildi.

06.09.2019 18:54
Yaralı köpeği hayvanseverler tedavi ettirdi

Malkara ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan köpek, hayvanseverler tarafından tedavi ettirildi.

Alınan bilgiye göre, sokakta boğazından yaralı köpek gören vatandaşlar, durumu, hayvansever Yadigar Acartürk'e bildirdi.

Acartürk ve beraberindekiler, köpeği ilçedeki özel bir klinikte tedavi ettirdi.

Köpek, "Umutlu Kuyruklar Sokak Hayvanları Bahçesi"nde koruma altına alındı.

Kaynak: AA
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