Yaralı Köpeğe Vali Sahip Çıktı

Sivas'ın Gölova ilçesinde yaralanan köpek, Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatıyla tedavi için Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine sevk edildi.

Gölova ilçesi Akçakaş köyünde yaralanan bir köpek gören vatandaşlar hayvanın fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı ve yetkililerden yardım istedi.

Sosyal medyada yer alan bu bilgileri gören Sivas Valisi Davut Gül, Gölova Kaymakamı Ali İhsan Başak'a talimat verdi. Yaralı köpek görevlendirilen ekipler tarafından köyden alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine sevk edildi.

Yaralı köpeğin tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Vali Gül ise hassasiyet gösteren vatandaşa ve kısa sürede konuyla ilgilenen Kaymakam Başak'a teşekkür ederek, sosyal medya hesabından "Yaralı köpek Sivas Hayvan Hastanesine sevk edildi. Hassasiyetinden dolayı Gölova Kaymakamımız ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.