Yaralı köpeğe polis şefkati

05.11.2019 12:58

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı halde bulunan köpek, polis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından barınağa teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kale İlçe Emniyet Amirliği önünde bulunan ve yaralı olduğu anlaşılan köpeğe ilk müdahale İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince yapıldı.

Daha sonra ilgili birimlerle irtibata geçen ekipler, köpeği hayvan barınağına teslim etti.

Kaynak: AA