Yaralı köpeğe Kırıkkale Belediyesi sahip çıktı

21.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:34

Kırıkkale'de yol kenarında yaralı halde bulunan köpek, Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Vatandaşların sosyal medya aracılığıyla yardım istediği yaralı köpeğe, Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ulaşarak, barınağa götürdü.

Barınakta veteriner hekimlerince tedavi altına alınan köpeğin tedavisinin burada yapılacağı belirtildi.

Sosyal medyadan köpeğin tedavi edilmesini sağlayan vatandaş, Kırıkkale Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA