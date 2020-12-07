Yaralı köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde arabanın çarptığı sahipsiz köpeğe jandarma ekipleri sahip çıktı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sahipsiz bir köpeğe yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı. Yaralı köpek uzun süre yerde kıvranarak acı çekerken olay yerinde bulunan jandarma ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Köpeğin acısını dindiren jandarma ekipleri, sonrasında tedavisinin yapılabilmesi için hayvan barınağına teslim etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı