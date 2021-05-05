Yaralı köpeğe belediye ekiplerinden şefkat eli
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Yaralı köpeğe belediye ekiplerinden şefkat eli

Yaralı köpeğe belediye ekiplerinden şefkat eli
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaralı halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

İlçeye bağı Kınalıçam köyünde bir köpeğin yaralı ve çok bitkin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Yusufeli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.

Köye giden ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken köpeğin vücudunun değişik yerlerinde yaralar olduğunu ve ön sağ ayağının kırıldığını tespit etti.

Köpek buradaki ilk müdahalenin ardından Yusufeli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Yusufeli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Akıllı, yaptığı açıklamada, köpeğin iyileşene kadar gözetim altında tutulacağını söyledi.

Akıllı, köpeğin muayenesinde vücudunda yaralar tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ayrıca ön sağ ayağının kırık olduğu tanısını koyduk. Köpeğimize gereken müdahaleyi ve aşılarını yaparak tedavi sürecini geçirmesi için gözetimimiz altına aldık. İlçedeki sokak hayvanlarımızın bakımı ve beslenme konusunda duyarlı vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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