Yaralı Kızıl Şahin tedaviye alındı
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Yaralı Kızıl Şahin tedaviye alındı

16.10.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:49
Yaralı Kızıl Şahin tedaviye alındı

Kayseri Develi İlçe sınırları içerisinde veteriner hekim tarafından bulunan Kızıl Şahin Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilite Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kayseri Develi İlçe sınırları içerisinde veteriner hekim tarafından bulunan Kızıl Şahin Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilite Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Veteriner hekim tarafından bulunduktan sonra ön tedavisi yapılan Kayseri'de yaban hayatının önemli bir parçası olan Kızıl Şahin, Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Tedavi ve Rehabilite Merkezi ekiplerine teslim edildi. Rehabilite Merkezi'nde tedavisine devam edilen kızıl şahin sağlığına kavuştuktan sonra yaşadığı doğal ortamına yeniden bırakılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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