Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
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Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

AA - Güncel
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Denizli'de yaralı kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı.

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'de yaralı kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı.

Sarayköy ilçesinde vatandaşlar yaralı bulunan kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Gerekli incelemelerin ardından Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kızıl şahinin vücudunda saçma tespit edildi.

Burada veteriner hekimlerin 15 gün süren tedavisi ardından ölçümleri ve numaralandırılması yapılan kızıl şahin doğaya salındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, yaralı halde buldukları kızıl şahini yetkililere ulaştırdıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

Yaralı kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

AA - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sokak Hayvanları, Sarayköy, Denizli, Güncel, Haberler

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