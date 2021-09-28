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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de bulunan yaralı kızıl şahin ilk tedavisinin ardından rehabilitasyonu için Kars'a gönderildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de bulunan yaralı kızıl şahin ilk tedavisinin ardından rehabilitasyonu için Kars'a gönderildi.

Merkeze bağlı Ekinyolu köyü mevkisinde bir vatandaş, yolun kenarında bir yaralı kızıl şahini gördü.

Vatandaşın bildirmesi bölgeye gelen Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın çarpması sonucu yaralanan kızıl şahini aldı.

Şube Müdürlüğünde ilk tedavisi yapılan kızıl şahin, ileri tetkik ve tedavisi için Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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