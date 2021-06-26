Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Güncel

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı Kilis'te, belediye işçisi tarafından bulunan kanadından yaralı kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

KİLİS - Kilis'te, belediye işçisi tarafından bulunan kanadından yaralı kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Kilis Belediyesi'nde kamyon şoförü olarak çalışan Cemal Arslan, kamyon ile kum almaya giderken, Kilis-İslahiye Karayolunda yaralı Kızıl Şahin'in yol kenarında çırpındığını gördüğünü ifade ederek, "Yaralı Şahin'i kamyon ile Kilis'e getirdim. Yeniden doğaya kazandırmak için Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğe teslim edeceğiz. Veteriner tedavisini yaptıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak" dedi.

Belediye görevlisi Cemal Arslan tarafından kanadından yaralı kızıl Şahin kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı Şahin kuşunun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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