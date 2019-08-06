Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

06.08.2019 09:19
Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Van merkez İpekyolu ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuş tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA
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