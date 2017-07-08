Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Yozgat'ın Lök köyünde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedavi edilmesi için Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



Lök köyünde Sasiz mevkisinde nohut ekili arazisini gezen Atila Ertuğrul (41) tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.



Ertuğrul, yaptığı açıklamada, tarlada ekili nohudu kontrol etmek için gittiğinde dere içinde kızıl şahini yaralı olarak bulduğunu belirtti.



Ertuğrul, "Şahinin kanadı kırık olabilir uçamıyordu. Ben de yakalayıp Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne getirip görevlilere teslim ettim. Onlar da veteriner hekime götürüp tedavisini yaptıracak. Tedaviden sonra da tekrar doğal ortamına bırakılacak." diye konuştu.



Yaralı şahini teslim alan görevli ise, şahinin tedavisinin yapıldıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacağını söyledi.