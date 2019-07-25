Yaralı kerkenezler tedavi altına alındı

Yaralı kerkenezler tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Yaralı kerkenezler tedavi altına alındı

Van'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan 2 Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Van'da duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan 2 Kerkenez kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Kaynak: İHA
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