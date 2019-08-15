Yaralı kerkenez tedavi altına alındı

15.08.2019 18:27

Elazığ'ın Keban İlçesi yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

Bayındır Köyünde oturan Halil Tarhan ve Erdem Tarhan tarlada kanadı kırık kerkenez buldu. Durumu bildirmeleri üzerine köy gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı kuşu tedavi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Tedavinin ardından kerkenez doğaya bırakılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA