Yaralı 'kerkenez' kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı
Karabük'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.
01.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:22
Karabük'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan yırtıcı kuş iyileştikten sonra yeniden doğaya salındı. - KARABÜK
Kaynak: İHA