Yaralı 'kerkenez' kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı Karabük'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.

Karabük'te yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kerkenez kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Veteriner kliniğinde tedavi altına alınan yırtıcı kuş iyileştikten sonra yeniden doğaya salındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA