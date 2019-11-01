Yaralı Keklik Filmi

Yaralı Keklik Filmi

Yaralı Keklik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yaralı Keklik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

01.11.2019 13:58
Yaralı Keklik Filmi

Yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Hakan C. Yazıcı'nın kaleme aldığı filmde başrolleri Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı ve Mustafa Tekin paylaşıyorlar.

Yönetmen: Taner Tunç

Senaryo: Hakan C. Yazıcı

Oyuncular: Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı, Mustafa Tekin

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Yaralı Keklik

Yapımcı Firma: Piar DNA

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 08.11.2019


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Kaynak: InterSinema.com
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