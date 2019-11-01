Yaralı Keklik Filmi

01.11.2019 13:58

Yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Hakan C. Yazıcı'nın kaleme aldığı filmde başrolleri Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı ve Mustafa Tekin paylaşıyorlar.

Yönetmen: Taner Tunç

Senaryo: Hakan C. Yazıcı

Oyuncular: Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı, Mustafa Tekin

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Yaralı Keklik

Yapımcı Firma: Piar DNA

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: MC Film

Vizyon Tarihi: 08.11.2019



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Kaynak: InterSinema.com