Yaralı Keklik Filmi
Yaralı Keklik filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yaralı Keklik filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Hakan C. Yazıcı'nın kaleme aldığı filmde başrolleri Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı ve Mustafa Tekin paylaşıyorlar.
Yönetmen: Taner Tunç
Senaryo: Hakan C. Yazıcı
Oyuncular: Alper Pehlivan, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay, Emir Öner, Hüseyin Erkanlı, Mustafa Tekin
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Yaralı Keklik
Yapımcı Firma: Piar DNA
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 08.11.2019
Yaralı Keklik Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.