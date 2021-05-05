Yaralı kediye şefkat eli
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Yaralı kediye şefkat eli

Yaralı kediye şefkat eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Latif Ayhan adlı vatandaş, yaralı halde bulduğu kediyi ceketine sararak veterinere teslim etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Latif Ayhan adlı vatandaş, yaralı halde bulduğu kediyi ceketine sararak veterinere teslim etti.

İftar için ekmek almaya çıkan Ayhan, yaralı bulduğu kediyi üzerinden çıkardığı ceketinin içine koyarak evine götürdü. 3 saat boyunca evinde baktığı yaralı kedi için Yüksekova Belediyesi veteriner hekimine haber verdi. Evine gelen veteriner, yaralı kedinin ilk muayenesini yaparak hayvan barınağına götürdü.

Yaralı kedi için gelen belediye çalışanı Cihat Dilce, İnanlı köyünde ikamet eden Latif Ayhan tarafından yaralı halde bulunan kedi için geldiklerini belirterek, "Latif Bey yolda görmüş ve ceketinin içine bırakarak evine getirmiş. Biz de gerekli olan tedavilerini yaptık, şimdi de hayvan barınağımıza götürüp orda da ön muayenesini yapıp sağlığına kavuşturup tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız" dedi.

Kediyi ceketiyle beraber veterinere teslim eden Latif Ayhan ise "İftar için evden markete giderken yolda yürüyemez halde bir kedi gördüm. Hemen ona yaklaştım ve acılar içindeydi. Sanırım araba çarpmış. Hemen üzerimdeki ceketimi çıkartarak kediyi içine bırakarak eve getirdim. Daha sonra veterineri aradım ve sağ olsunlar hemen eve geldiler. İlk tedavisini yaptılar. Şu an içim daha rahat, çünkü tekrar yaşayacak. Onun için üzerimdeki ceketimi de ona feda ederek onunla gönderdim" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Yaralı kediye şefkat eli
Yaralı kediye şefkat eli
Yaralı kediye şefkat eli
Yaralı kediye şefkat eli
Yaralı kediye şefkat eli
Yaralı kediye şefkat eli
Yaralı kediye şefkat eli
Yaralı kediye şefkat eli
Yaralı kediye şefkat eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDIclckö
SİVRİSİNEKLER ORTAYA ÇIKTI, PROF. DR. YILMAZ UYARDIclckö
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