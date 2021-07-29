YARALI KEDİYE JANDARMA ŞEFKATİ

Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)Adana'nın Kozan, Aladağ ve İmamoğlu ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Topallı Mahallesi'nde bir jandarma personeli, alevlerin arasında sokak kedisi fark etti.