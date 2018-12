Yaralı Kediye İtfaiyeci Şefkati

Burhaniye ilçesinde, itfaiye ekibinin yolda bulduğu yaralı kedi, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Görevden dönen itfaiye ekibi Kızıklı yolunda bacakları yaralı bir kedi buldu. Kediyi yoldan alan görevliler, özel bir veterinere götürürken, yaralarını pansuman ettirdi. Tedavisi tamamlanan kediyi doğal ortamına salınmasının sevinci görülmeye değerdi. Herkesin hayvan sevmesi beklenemez diyen itfaiye eri Harun Çetin, "Ama zor durumda olan hayvanda bir can taşıyor. Bunu unutmayarak zorda olan her canlıya yardımcı olmalıyız. Biz itfaiye ekibi olarak yangınlara müdahale etmenin yanı sıra çok sayıda kurtarma çalışmasına da katılıyoruz. Bizim için her canlı önemlidir. Yolda yaralı halde bulduğumuz kediyi tedavi ettirdik. Kedinin o yaşama mutluluğu bize tüm yorgunluğumuzu unutturdu" diye konuştu. - BALIKESİR