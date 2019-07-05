Yaralı kedi ve gözleri görmeyen köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde trafik kazasında yaralanan bir kedi ve gözleri görmeyen bir köpek, İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Yaralı olarak bulunan ve acil tedavisi gereken kalçası kırılmış kedi, Emet ilçesinden hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından 'SOHAYKO' görevlisine teslim edilirken, Hisarcık ilçesinde gözleri görmediği tespit edilen bir köpek Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ın tahsis attiği araçla Emet ilçesine gönderildi. 'SOHAYKO' derneğinin nakil aracına aktarılan kedi ve köpek tedavi için saat 03,30 da acil olarak İstanbul'a götürüldü.

Emet'li Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Hisarcık ilçemizden birkaç gün önce bir ihbar geldi. Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a bildirdim durumu. Bir kaç gündür kendisi ilgilendi ve sahip çıktı. Köpeğimizin gözleri görmüyor, bağışıklık sistemi çökmüş. 'SOHAYKO' derneğimiz her zamanki gibi yardımımıza koştu. Şunada İstanbul'a tedaviye gönderiyoruz" dedi.

İsatanbul'dan gece yarısı gelen 'SOHAYKO' derneği görevlileri, yaptıkları açıklamalarda, "Kedinin kalça kırığı mevcut. Köpekte ise görmeme durumu var. Ayrıca bağışıklık sistemi çökmüş. Hiç mola vermeden tedavi için hemen İstanbul'a arkadşımla beraber dönüp hemen hayvanlarımızın tedavisine devam edeceğiz. Bölgede gönüllü olarak çalışan ve bu hayvanların tedavisinde büyük emeği olan Elif Yıldız Nasuh Oğluna derneğimiz adına teşekkür ederiz" dediler.

Kaynak: İHA