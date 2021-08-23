Yaralı kedi bir aylık tedaviden sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı
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Yaralı kedi bir aylık tedaviden sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı

Yaralı kedi bir aylık tedaviden sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesinden çenesi kırık olduğu için yaklaşık 1 ay önce İstanbul'a tedavi için gönderilen kedi, sağlığına kavuşmasının ardından mahallesine getirildi ve doğal ortamına bırakıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinden çenesi kırık olduğu için yaklaşık 1 ay önce İstanbul'a tedavi için gönderilen kedi, sağlığına kavuşmasının ardından mahallesine getirildi ve doğal ortamına bırakıldı.

Emet ilçesinde bir ay öncel İstanbul Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürülen çenesi kırık kedi, 1 aylık tedavi sürecinin ardından tekrar dernek görevlileri tarafından Emet ilçesine getirilerek, yaşadığı mahalleye doğal ortamına bırakıldı. Araçtan indikten sonra kendisine bakan ve besleyen hayvan sever Elif Yıldız Nasuhoğlu ve arkadaşını tanıyarak sevgi gösteren sokak kedisinin bu durumu ise görenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Nasuhoğlu, kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "SOHAYKO görevlilerine ve başkanımız Yasin Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Bir ay evvel çenesi kırık olan kedimiz tedavi için İstanbul'a gönderildi. Bugün tedavisi bitirilerek yaşadığı mahalleye geri getirildi. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz'a tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizimle birlikteler" dedi. - KÜTAHYA

Yaralı kedi bir aylık tedaviden sonra tekrar doğal ortamına bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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