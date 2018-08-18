Hakkari'de yolda bulunan yaralı kaya kartalı tedavi altına alındı.

Kent merkezinde yaralı halde kaya kartalı gören bir vatandaş, durumu Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce alınan kartal, veteriner işlerine bağlı rehabilitasyon merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, yaptığı açıklamada, duyarlı bir vatandaşın durumu bildirmesi üzerine yaralı hayvanı, bulunduğu yere giderek aldıklarını söyledi.

Kartalı, rehabilitasyon merkezine getirdiklerini belirten Cindioğlu, "Yaptığımız muayene sonucunda aldığı darp ve travmaya bağlı sağ kanadında kırıklar tespit edildi. Röntgen sonucunda kesin teşhisi konulacak. Yaralı kartal, yapılacak tedaviden sonra doğal yaşam alanına bırakılacak ya da doğa ve milli parklar genel müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek." diye konuştu.