Yaralı kartala jandarma şefkati
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Yaralı kartala jandarma şefkati

Yaralı kartala jandarma şefkati
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Kartal, jandarma ekiplerince teslim alınarak bakımlarının ve tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı Kartal, jandarma ekiplerince teslim alınarak bakımlarının ve tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kaynaşlı'ya bağlı Yeniyurt köyünde vatandaşlar tarafından ormanlık alan içerisinde yaralı halde bulunan Kartal ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı. Uçamadığı belirlenen Kartal'ı Jandarma ekipleri Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Efteni Gölü Rehabilitasyon Merkezi'nde uzmanlar tarafından bakımı yapılacak olan Kartal'ın, tedavisinin ardından doğaya salınacak. - DÜZCE

Yaralı kartala jandarma şefkati

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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