Yaralı kartal tedaviye alındı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı kartal, tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Barak köyünde yaşayan Mehmet Kapsal, ormanlık alanda bulduğu yaralı kartalı Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Polisler, yaralı kartalı Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Yaralı kartal, Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kartalın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA