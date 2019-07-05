Yaralı kartal tedaviye alındı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı kartal, tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir vatandaşın bulduğu yaralı kartal, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Barak köyünde yaşayan Mehmet Kapsal, ormanlık alanda bulduğu yaralı kartalı Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Polisler, yaralı kartalı Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Yaralı kartal, Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kartalın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
Son Dakika Haberleri