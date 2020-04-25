Yaralı karacayı sırtlarında taşıdılar
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Altınordu, Güncel, Haber

Yaralı karacayı sırtlarında taşıdılar

Yaralı karacayı sırtlarında taşıdılarORDU'nun Altınordu ilçesinde Kadir Tekin (32) ile Ercan Ateş (30), ormanda yaralı buldukları karaca yavrusunu omuzlarında taşıyarak tedaviye götürdü.

25.04.2020 22:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:27
Yaralı karacayı sırtlarında taşıdılar

Yaralı karacayı sırtlarında taşıdılar

ORDU'nun Altınordu ilçesinde Kadir Tekin (32) ile Ercan Ateş (30), ormanda yaralı buldukları karaca yavrusunu omuzlarında taşıyarak tedaviye götürdü. 

Ordu Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi Kadir Tekin ile Ercan Ateş ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi İnören Sokak'taki evlerinde boya yaparken karaca sesi duydu. Boya yapmayı bırakarak sesin olduğu ormanlık alana giden Tekin ile Ateş, köpeklerin saldırdığı yaralı ve hamile olan bir karacayla karşılaştı. Tekin, arkadaşlarının da yardımıyla tampon uygulayıp kanamasını durdurduğu karacayı omzuna alıp yaklaşık 200 metre taşıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karaca, tedavi altına alındı. 'KÖPEKLERİN SESİNE GİTTİĞİMDE BULDUM?Yaralı karacayı köpeklerden kurtaran Ercan Ateş, "Ben evin yanındaydım. Köpeklerin sesini duydum. Köpek seslerinin geldiği tarafa doğru yürümeye başladım. Irmağın kenarına inince köpek karacayı boğazından yakaladı. Ben de hemen ırmağın kenarına koşarak, köpeğe taş, odun attım. Köpek korkunca kaçıp gitti. Hayvan hamile olduğu için orada öylece kaldı. Daha hareket etmedi. Daha sonra yanıma gelen Kadir Tekin ile ırmağın karşısına geçtik. Hayvanı yaralı bir şekilde aldık. Sırtımızda getirerek arabaya koyduk. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünü aradık. Gelen ekipler yaralı karacayı alarak götürdüler? dedi.'BU BİZİM GÖREVİMİZ?Yaralı karacayı 200 metre omuzunda taşıyan Kadir Tekin ise, 'Bu bizim görevimiz. Biz de avcılık yapıyoruz. Avcılık daima doğayı korumaktır. Yaralı gördüğümüz hayvanı ölüme terk edemezdik. Çünkü yürüyemiyordu ve hamileydi. Omzuma aldım ve taşıdım. O da bizim için ayrı bir gurur ve hoşgörü oldu. 200 metre kadar omzumda taşıdım ama karşıya geçirmek zor oldu. Irmakta çok su vardı ve hava soğuktu. Ercan Ateş ile karşıya geçirmek için çok uğraştık' diye konuştu.'HERKES KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKSIN?

Vatandaşlara da seslenen Tekin, 'Bu köpekler zaten başıboş geziyor buralarda. Kaç defa uyarmamıza rağmen kimse sahip çıkmıyor. Bu olayların tekrar yaşanmaması için herkesin kendi köpeğine sahip çıkmasını istiyoruz. Bazı insanların bunları sokaklara başıboş salmamasını istiyoruz' ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

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