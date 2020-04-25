Yaralı karacayı omzunda taşıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yaralı karacayı omzunda taşıdı - Haberler
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Altınordu, Güncel, Haber

Yaralı karacayı omzunda taşıdı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, Kadir Tekin (32) ve Ercan Ateş (30), köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

25.04.2020 18:21 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:22
Yaralı karacayı omzunda taşıdı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, Kadir Tekin (32) ve Ercan Ateş (30),  köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

Ordu Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi Kadir Tekin ve Ercan Ateş, Hürriyet Mahallesi İnören Sokak'taki ormanlık alanda, köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı kurtardı. İkili, yaralanan karacanın kanamasını tampon yaparak durdurdu. Kadir Tekin'in omzuna alarak, yaklaşık 200 metre taşıdığı karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Hamile olan karaca, tedavi altına alındı. 

'KÖPEKLERİN SESİNE GİTTİĞİMDE BULDUM'Karacayı köpeklerden kurtaran Ercan Ateş, "Evin yanındaydım. Köpek sesleri geldiği tarafa doğru yürümeye başladım. Irmağın kenarına inince bir köpek karacayı boğazından yakaladı. Koşarak, köpeğe taş ve odun attım. Köpek kaçıp, gitti. Hayvan hamile olduğu için öylece kaldı. Hareket etmedi. Kadir ile ırmağın karşısına geçtik. Hayvanı yaralı halde sırtımızda getirerek, arabaya koyduk. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nü aradık. Ekipler yaralı karacayı alarak, götürdü" dedi.'BU BİZİM GÖREVİMİZ'Yaralı karacayı 200 metre sırtında taşıyan Kadir Tekin ise, "Bu bizim görevimiz. Avcılık yapıyoruz. Avcılık daima doğayı korumaktır. Yaralı gördüğümüz hayvanı ölüme terk edemezdik. Yürüyemiyordu, hamileydi. Omzuma aldım ve taşıdım. O da bizim için ayrı bir gurur ve hoşgörü oldu. 200 metre kadar omzumda taşıdım ama karşıya geçirmek zor oldu. Irmakta çok su vardı ve hava soğuktu. Ercan ile karşıya geçirmek için çok uğraştık" diye konuştu.'HERKES KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKSIN'

Vatandaşlara da seslenen Tekin, "Bu köpekler başıboş geziyor. Uyarmamıza rağmen kimse sahip çıkmıyor. Bu olayların tekrar yaşanmaması için herkesin kendi köpeğine sahip çıkmasını istiyoruz. Sahiplerinin sokaklara salmamasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
9. Cumhurbaşkanı Demirel'in manevi oğlu, koronavirüsten hayatını kaybetti
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi Haberler
57'lik Seda, 25 yaşındaki O Ses şampiyonuyla aşk mı yaşıyor? Jet yanıt geldi
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor Haberler
CHP'li vekilden kritik uyarı: İlçe koronavirüste kırmızı alarm veriyor
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi Haberler
Babasını öldürüp gömen genç, vicdan azabına 4 gün dayanabildi
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketi: 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark 16 puan Haberler
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketi: "Evet" ile "Hayır" arasındaki fark 16 puan
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek...
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?
Başhekim'den korona tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere tepki: Sizi buradan ifşa etmemi ister...
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Cem Yılmaz Hande Yener
Spor Falcao Fatih Terim Loris Karius Lionel Messi Fernando Muslera
Daha Fazla Karar İtalya Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Yaralı karacayı omzunda taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 18:56:56. #1.15#
title