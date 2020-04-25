Yaralı karacayı omzunda taşıdı ORDU'nun Altınordu ilçesinde, Kadir Tekin (32) ve Ercan Ateş (30), köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, Kadir Tekin (32) ve Ercan Ateş (30), köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler.

Ordu Avcılar ve Atıcılar Derneği üyesi Kadir Tekin ve Ercan Ateş, Hürriyet Mahallesi İnören Sokak'taki ormanlık alanda, köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı kurtardı. İkili, yaralanan karacanın kanamasını tampon yaparak durdurdu. Kadir Tekin'in omzuna alarak, yaklaşık 200 metre taşıdığı karacayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Hamile olan karaca, tedavi altına alındı.

'KÖPEKLERİN SESİNE GİTTİĞİMDE BULDUM'Karacayı köpeklerden kurtaran Ercan Ateş, "Evin yanındaydım. Köpek sesleri geldiği tarafa doğru yürümeye başladım. Irmağın kenarına inince bir köpek karacayı boğazından yakaladı. Koşarak, köpeğe taş ve odun attım. Köpek kaçıp, gitti. Hayvan hamile olduğu için öylece kaldı. Hareket etmedi. Kadir ile ırmağın karşısına geçtik. Hayvanı yaralı halde sırtımızda getirerek, arabaya koyduk. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nü aradık. Ekipler yaralı karacayı alarak, götürdü" dedi.'BU BİZİM GÖREVİMİZ'Yaralı karacayı 200 metre sırtında taşıyan Kadir Tekin ise, "Bu bizim görevimiz. Avcılık yapıyoruz. Avcılık daima doğayı korumaktır. Yaralı gördüğümüz hayvanı ölüme terk edemezdik. Yürüyemiyordu, hamileydi. Omzuma aldım ve taşıdım. O da bizim için ayrı bir gurur ve hoşgörü oldu. 200 metre kadar omzumda taşıdım ama karşıya geçirmek zor oldu. Irmakta çok su vardı ve hava soğuktu. Ercan ile karşıya geçirmek için çok uğraştık" diye konuştu.'HERKES KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKSIN'

Vatandaşlara da seslenen Tekin, "Bu köpekler başıboş geziyor. Uyarmamıza rağmen kimse sahip çıkmıyor. Bu olayların tekrar yaşanmaması için herkesin kendi köpeğine sahip çıkmasını istiyoruz. Sahiplerinin sokaklara salmamasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA