- Yaralı karacayı evine alıp bebek gibi sevdi

BARTIN - Bartın'da dere kenarında bulduğu yaralı karacayı kucağına alıp evine kadar taşıyan vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Karacanın yaralı bacağını saran vatandaş ekipler gelene kadar yaralı karacayı bir bebek gibi besleyip sevdi.

Bartın'ın Turanlar köyünde yaşayan Sami Erdoğan evinin önünde kan izleri görünce durumu merak edip izleri takip etmeye başladı. Kan izlerini bir süre takip etmesinin ardından dere kenarında yaralı bir karacayla karşılaşan Erdoğan kucağına aldığı karacayı evine kadar taşıdı. Karacanın yaralı bacağını saran ve sobanın yanında ısıtan Erdoğan durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yaralı karacanın başından bir an olsun ayrılmayan ve ekipler gelinceye kadar karacayı bir bebek gibi besleyip seven Erdoğan ekiplerin gelmesiyle birlikte karacayı teslim etti.

Yaralı karaca tedavisi için veteriner hekime getirilirken Erdoğan'ın karaca ile çekip sosyal medyada paylaştığı video büyük beğeni aldı.

Karaca tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına salınacak.