Yaralı karacaya jandarma sahip çıktı
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Yaralı karacaya jandarma sahip çıktı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma, yaralı bulduğu yavru karacaya sahip çıktı.

13.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:20
Yaralı karacaya jandarma sahip çıktı

'in İslahiye ilçesinde, devriye görevi yapan , yaralı bulduğu yavru karacaya sahip çıktı. Jandarma, 1 gece bakımını üstlendiği karacayı İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta eteklerindeki İdilli Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekibini durduranlar, su birikintisi kenarında yavru karaca bulduklarını söyledi. Jandarma ekipleri, yaralı karacayı alarak battaniyeye sardıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Karacaya 'Garip' adını veren jandarma, hayvanı havluyla kuruladıktan sonra ısınması için sıcak bir odaya koydu. Jandarma, 1 gece bakımını üstlendiği karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği ekiplerine teslim etti. Görevliler tarafından Hayvanat Bahçesi'ne götürülen yavru karacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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