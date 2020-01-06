Yaralı karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı

06.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:38

Türkeli-Ayancık kara yolunda yüksek setten atlayarak yaralanan karaca yavrusuna yardım eli uzatıldı.



Alınan bilgiye göre, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde esnaflık yapan Turgay Karabulut, Mehmet Çelik ve Sadık Kaymakçıoğlu, Ayancık ilçesine otomobille seyir halindeyken Türkeli-Ayancık karayolu üzerinde yüksek setten atlayarak yaralanan karaca yavrusunu görerek, araçlarını durdurup yaralı karacaya yardım eli uzattılar.



Ayağında kırık olduğu tahmin edilen karaca için vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, karacayı tedavisi için Ayancık'taki bir veteriner kliniğine getirdiler. - SİNOP

Kaynak: İHA