YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI

HATAY'da bir vatandaşın bahçesine girerken yaralanan karaca yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Harlısu Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Mahalleye inen bir karaca yavrusu Serkan Uğraş'a ait evin bahçesine girmeye çalışırken demir tellere takılarak yaralandı. Uğraş, yaralı karacayı tellerden kurtararak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler yaralı karacaya yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere merkeze götürdü. Karacanın iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.