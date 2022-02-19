YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI - Haberler
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YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'da bir vatandaşın bahçesine girerken yaralanan karaca yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

HATAY'da bir vatandaşın bahçesine girerken yaralanan karaca yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Olay, Arsuz ilçesine bağlı Harlısu Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Mahalleye inen bir karaca yavrusu Serkan Uğraş'a ait evin bahçesine girmeye çalışırken demir tellere takılarak yaralandı. Uğraş, yaralı karacayı tellerden kurtararak durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler yaralı karacaya yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi etmek üzere merkeze götürdü. Karacanın iyileştikten sonra doğaya salınacağı öğrenildi.

YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI

YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI

YARALI KARACA YAVRUSU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Haberler

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