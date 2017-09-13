Yaralı Karaca Tedavi Edilerek Doğaya Salındı
Bartın'ın Ulus ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi edilerek doğaya salındı.
Bartın'ın Ulus ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi edilerek doğaya salındı.
İlçeye bağlı İbrahimderesi mevkisinde yaralı karacayı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen karaca, tedavisi için veterinere getirildi.
Köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı belirlenen karaca, tedavi edilerek Abdipaşa beldesindeki ormanlık alana salındı.