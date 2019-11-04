Yaralı karaca tedavi altına alındı

04.11.2019 10:18

Demirköy ilçesindeki İğneada Longoz Ormanları'nda yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlar tarafından ormanlık alan içerisinde diğer hayvanların saldırısı sonucu yaralandığı değerlendirilen karacanın bölgeden alındığı belirtildi.

Karacanın tedavi edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesine gönderildiği bildirilen açıklamada, duyarlı vatandaşlara teşekkür edildi.

Karacanın tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA