Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı
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Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı

03.10.2020 22:53 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:57
Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı

İZMİR'in Konak ilçesinde, yaralı halde bulunan deniz kaplumbağası, tedaviye alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yaralı halde bulunan deniz kaplumbağası, tedaviye alındı.

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince, Alsancak'ta 35-40 yaşlarındaki dişi İribaş deniz kaplumbağasını yaralı olarak kurtardı. Dalma problemi yaşayan kaplumbağa, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) tedaviye alındı. DEKAMER'in yaptığı yazılı açıklamada, "Tedavi altına alınan ve Ladin adı verilen kaplumbağanın şu an refleksleri iyi ve gözlem altında tutuluyor" denildi.


Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı
Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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