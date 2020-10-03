Yaralı kaplumbağa tedaviye alındı

İZMİR'in Konak ilçesinde, yaralı halde bulunan deniz kaplumbağası, tedaviye alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, yaralı halde bulunan deniz kaplumbağası, tedaviye alındı.

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince, Alsancak'ta 35-40 yaşlarındaki dişi İribaş deniz kaplumbağasını yaralı olarak kurtardı. Dalma problemi yaşayan kaplumbağa, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden (DEKAMER) tedaviye alındı. DEKAMER'in yaptığı yazılı açıklamada, "Tedavi altına alınan ve Ladin adı verilen kaplumbağanın şu an refleksleri iyi ve gözlem altında tutuluyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY