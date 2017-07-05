Yaralı Kaplumbağa İçin Seferberlik

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağası, AKUT Bodrum ekibi ve Milas birimince deniz kıyısından alınıp tedavisi için yetkililere teslim edildi.



Milas'ın Kıyıkışlacık Mevkii'nde tatil yapan bir vatandaştan gelen ihbarı değerlendiren AKUT Bodrum ekibi, başından yaralanmış halde kıyıya vuran deniz kaplumbağasını kurtardı. AKUT ekibi, caretta caretta türü deniz kaplumbağasını daha sonra Ortaca İlçesi'ndeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) yetkililere teslim etti. Yaklaşık 20 kilo ağırlığındaki deniz kaplumbağası tedaviye alındı.



AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, deniz kaplumbağalarının özellikle deniz trafiğinin yoğun olduğu bu aylarda ciddi yaralanmalara maruz kaldığını belirterek, "Kıyıkışlacık mevkiinde kurtardığımız kaplumbağanın kasıtlı olarak yaralandığına dair belirtiler bulundu. Hayvanı bulduğumuzda başında iki tane çok ciddi yara vardı. DEKAMER yetkililerine teslim ettik. Hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.



DEKAMER yetkilisi Şenol Menzek ise "Kafa travması olan deniz kaplumbağasının tedavisi yaklaşık bir yıl kadar sürecek. Daha sonra denize salınacak. Bu arada, deniz kaplumbağalarının üreme mevsimi devam ettiğinden, özellikle tekneci ve balıkçıların, kıyıya yakın mesafelerde yüzen bu hayvanlar konusunda daha dikkatli ve hassas davranmasını bekliyoruz. Öte yandan deniz kaplumbağalarına yiyecek verilmemesi ve özellikle de üzerlerinde yüzülmemesi gerekiyor" dedi. - Muğla