Yaralı İran balıkçıl kuşu tedavi altına alındı

29.08.2019 10:32

Tarsus'ta yaralı halde bulunan İran balıkçıl kuşu tedavi altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerinden İzzet Erel, yolda yürürken bir kuşun düştüğünü gördü. Kontrol ettiği kuşun yaralı olduğunu belirleyen Erel, durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan incelemede İran balıkçıl kuşu olduğu tespit edilen kuş, itfaiye ekipleri tarafından alınarak tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesine götürüldü.

Kaynak: AA