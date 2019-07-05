Yaralı hırsızlık şüphelisi firari hükümlü çıktı

Adana'da bir iş yerinden hırsızlık yaparak polisten kaçmaya çalışırken duvardan düşüp yaralanan şüphelinin 27 ayrı hırsızlık suçundan 46 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası aldığı ve 10 hırsızlık suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine hırsız girdiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaştığında, şüpheli duvardan atlayıp kaçmak isterken düşüp yaralandı.

Şüpheli, ekipler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede iki gün süren tedavinin ardından gözaltına alınan zanlının emniyette verdiği kimlik bilgilerinden şüphelenen ekipler, yaptıkları araştırmada zanlının polise, kendi yerine kardeşinin kimlik bilgilerini verdiğini belirledi.

Detaylı araştırmasını sürdüren ekipler şüphelinin, 27 hırsızlık suçundan Antalya'da 46 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası aldığı, Adana'da ise 10 ayrı suçtan aranan firari Ali Can Solmaz (31) olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA